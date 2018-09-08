Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İsveç-Türkiye maçını Manzano yönetecek

- maçını Manzano yönetecek

'ın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta ile 10 Eylül Pazartesi deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem görev yapacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 15:25
İsveç-Türkiye maçını Manzano yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta İspanyol hakem görev yapacak.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.

Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado Rodriguez ve Juan Yuste üstlenirken, dördüncü hakem Inigo Prieto Lopez De Cerain olacak.

Manzano, yönettiği Real Madrid - Villareal maçından sonra basın mensuplarına elinde Real Madrid poşeti ile röportaj vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç-Türkiye maçını Manzano yönetecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN