İyi oynadık yazık oldu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
iyi oynadıkları maçı kaybettiklerini söyledi. Rumen hoca, "İnanılmaz formda bir kalecileri vardı.
Çağlar, Okay sezonun ilk maçını oynadı. Serdar da kendi kulübünde oynamadı ve bizi zorladı. Gollerde inanılmaz hatalar yaptık.
Yeni bir ekip kuruyoruz ve bu ekip bir şeyler göstermeye başladı. Ben mutluyum.
Grupta favori durmuyoruz. Biraz daha agresif olmalıyız.
Rus ekibi bizden 6 kilometre fazla koştu. Bizim oyuncularımızda maç eksiği var. Umarım kendi kulüplerinde 11 oyuncusu olurlar. 2. yarı için oyuncularımızı tebrik ettim, yaptığımız hatalar için de uyardım"
şeklinde konuştu.