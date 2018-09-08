Luce yine tuş

Ruslar 49'da Dzyuba ile üstünlüğü ele geçirdi. Milliler son bölümde rakip kaleyi ablukaya aldı ama Lunev'i geçemedi. Pazartesi günü rakip İsveç MAÇIN RÖNTGENİ 1- 14
yıldır bir resmi maçta milli takım
a hasret kalan Trabzon halkı, ay-yıldızlıları bağrına bastı. Özellikle kale arkasındaki taraftarların coşkusu takım için ateşleyici güç oldu. Serdar'ın golündeki sevinç görülmeye değerdi. 2- KARŞILAŞMAYA
kontrollü başlayan Rusya
, 13. dakikada ay-yıldızlıların adam paylaşımında yaşadığı sıkıntıyı değerlendirerek golü buldu. Cheryshev'in ceza sahası içi sol çaprazdan attığı gole topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata ile Şener de katkıda bulundu. 3- GOLDEN
sonra kendine gelen milliler, aradığı golü 41. dakikada buldu. Hakan'ın ortasını iyi takip eden Serdar gelişine sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4- İKINCI
yarıya da ilk yarıda olduğu gibi Rusya hızlı başladı. 49. dakikada savunmanın arkasına atılan topta milli oyuncular ofsayt beklentisi içerisindeyken kaleciyle karşı karşıya kalan Dzyuba, soğukkanlı şekilde topu ağlarla buluşturdu. 5- OĞUZHAN'IN
oyuna dahil olmasından sonra topu daha çok kontrol eden ay-yıldızlılar sağlı sollu ataklar geliştirmeye başladı. Hemen her topu alan ve takımı atağa kaldırmaya çalışan Oğuzhan, farkını ortaya koyan nadir isimlerden oldu. 6- MİLLİ
Takım, organize atak geliştirmede yaşadığı sıkıntıyı kanatlara topu yayarak çözmeye çalışsa da Rusya karşısındaki görüntüsüyle ilerisi için çok fazla umut vermedi. Özellikle de oyunun sıkıştığı anlarda, yaratıcı oyuncu sıkıntısı dikkat çekti. GOLÜNÜ ATTI SAKATLANDI
Skoru 1-1'e getiren golü atan Serdar Aziz, çektiği şut sonrası sekmeye başlarken, ikinci yarıya devam edemedi. Son 3.5 ayda 3 kez sakatlanan başarılı defans, G.Saray'da da ilk hafta A.Gücü maçına çıkıp golünü atmış, sonraki iki hafta ağrıları nedeniyle takımda yer alamamıştı. Bu arada Serdar milli takımdaki 2. golünü atmış oldu. KARNESİ KIRIK
Milli Takım, Mircea Lucescu
yönetiminde çıktığı 12 maçta sadece İran, İrlanda Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ı yendi. Diğer maçlardan 4 beraberlik, 5 yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlılar 14 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Dk. 13 Cheryshev 0-1
Fernandes'in sağdan ortasında, Kuzyaev'in arkaya aşırttığı topu Şener kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ancak Cheryshev, önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Dk. 41 Serdar Aziz 1-1
Hakan'ın sağdan ortasında, Dzhikiya'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasının gerisindeki Serdar'ın önüne düştü. Gelişine düzgün vuruşunda top ağlara gitti. Dk. 49 Dzyuba 1-2
Gazinskiy'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Dzyuba, Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı ve Rusya'yı yeniden öne geçirdi. Milli maç son dakikada yayınlandı
A Milli Takımımızın Uluslar Avrupa Ligi'nde Rusya ile Trabzon'da oynadığı ilk maçın hangi kanaldan ekrana geleceği son dakikada belli oldu. Yayın haklarını elinde bulunduran UEFA ile TRT
gün boyu pazarlık yaptı. Maçın başlamasına 5 dakika kala anlaşmaya imzalar atıldı. Ödenecek rakamın Türk Lirası üzerinden olduğu belirtildi. Milli Takım'ın maçları 4 y��l boyunca TRT ekranlarında olacak.