Son pişmanlık fayda etmez!

PSG'NIN yıldız oyuncusu Neymar, Barcelona'dan ayrıldığı için bin pişman... Mundo Deportivo'nun haberine göre Neymar, PSG'de ilginin genç oyuncu Kylian Mbappe'ye kaymasından ötürü mutsuz ve Barcelona'dan ayrıldığı için pişmanlık duyuyor. Barcelona'ya geri dönme isteğinde bulunan Neymar, Barcelona yöneticilerinden olumlu cevabı alamadı ve üstüne oyuncunun Barcelona oyuncularıyla irtibat haline geçmesi yasaklandı. Neymar, Barcelona'da Messi'nin ön planda olmasından dolayı ayrılmak istemiş ve PSG'ye gelmişti

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