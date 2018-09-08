UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, İngiltere'yi 2 golle geçti

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya, konuk olduğu İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü günü, TSİ 21.45'te oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi.

Öne çıkan A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda İspanya'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İngiltere, 11. dakikada Marcus Rashford'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan İspanya, 13. dakikada Saul Niguez ve 32. dakikada ise Rodrigo'nun ağları sarsmasıyla soyunma odasına 2-1 üstün girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetiminde ilk maçına çıkan İspanya, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SHAW KORKUTTU

Öte yandan, karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonda İspanyol Dani Carvajal ile çarpışan İngiliz oyuncu Luke Shaw, ciddi bir sakatlık geçirdi. Yerde hareketsiz kalan Manchester Unitedlı oyuncuya ilk müdahaleyi, yüzüne oksijen maskesi takan sağlık ekibi gerçekleştirdi. Kendine gelemeyen İngiliz oyuncu, sedyeyle oyun dışına çıkarıldı ve yerine 53. dakikada Danny Rose oyuna dahil oldu.

Sona eren diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

C Ligi

2. Grup:

Estonya-Yunanistan: 0-1

D Ligi

2. Grup:

Lüksemburg-Moldova: 4-0