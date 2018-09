"Yabancı kuralı üç senede bir değişirse olmaz"

1995'ten bu yana Türkiye'de bulunduğunu anımsatan Bulut, Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde yabancı sayısının 4 veya 5 civarında olduğunu söyledi.

Bulut, şu an bu sayının 14'e yükseldiğini dile getirerek, "Ara dönemlerde 8, 8+2 ve 6+3 oldu. Bir şeye karar vermemiz lazım. Bazen birkaç kulübün hoşuna gitmiyor 12 oluyor, 'düşürelim, çıkaralım, bir daha düşürelim, bir daha çıkaralım' bir şeye karar vermemiz lazım. Niye şu an düşürülecek? İki, üç yıl önce 14'ü isteyen kişiler belli, ondan dolayı çıktı zaten. İstenildi kulüplerden, federasyon da 14'e çıkardı. Şimdi yine birkaç kulübümüz farklı bir şey istiyor. İnelim, kaça inecek? 8'e mi inecek, 10'a mı 12'ye mi? Beş sene sonra serbest kalsın denilecek. Bir şeye karar vermemiz lazım. Her iki senede bir üç senede bir değişirse olmaz, o yüzden Türk futbolu bir yerlere gelemiyor. Altyapıya önem verelim diyelim, yerli futbolcuya yatırım yapalım, orayı düşünürken bu tarafı eksik yapıyoruz, burayı düşünürken diğer taraf eksik oluyor. Orta yolunu bulmamız lazım." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİ DAHA ÇOK KULLANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Genç futbolcuları daha çok sahada kullanmamız lazım." diyen Erol Bulut, şöyle devam etti:

"Okay Yokuşlu olsun, Cengiz Ünder olsun... Benim Medipol Başakşehir'de olduğum süreçte hangi rakama aldık, hangi rakama sattık, bir yılda futbolcu o şekilde kendini geliştirdi ve Roma gibi bir takıma transfer oldu. Cengiz, bu şekilde devam ederse iddia ediyorum bir iki yıl içerisinde yine bir transfer yapacak o da İngiltere Ligi olacak. Kaliteli bir futbolcu, kendi de istiyor. Çalışkan, 'oldum' demiyor bu çok önemli genç futbolcular için. Abdülkadir Ömür olsun Yusuf Yazıcı olsun bunlar da aynı kalitede futbolcular. Her zaman üzerine koymaya çalışmaları lazım. Bizde de var Mustafa Eskihellaç. Önümüzdeki süreçte gençleri daha çok kullanmaya çalışacağız ve bize neler katacağını göreceksiniz. Hazırlık kampında oynadığı maçlarda bunu gösterdi. Sadece lig maçlarında oyuna girdiğinde biraz daha heyecanlı o heyecanını biraz kırması ve sakin olması lazım, ondan sonra futbol kalitesi ortaya çıkacaktır."

"HER ZAMAN REKABET İÇİNDE OLMALARI GEREKİYOR"

Erol Bulut, kaleci Ertaç Özbir ve savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın performansı ve milli takıma çağırılmamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İki arkadaşımız da geçen yıl iyi bir sezon geçirdi. Ertaç, çoğu maçta müthiş kurtarışlar yaptı. Sadık ikili mücadelede, kafa topunda, sertliğiyle, agresif duruşuyla olsun bize çok katkıda bulundu. Milli takım konusundaki seçimi Mircea Lucescu yapacak ancak benim futbolcularımdan istediğim hiçbir zaman mücadeleyi bırakmamaları. Hedefleri olmalı. Milli takımı zorlamak gerekiyor. 'Çağırılmadım, bırakayım kendimi' dediğin zaman yerini başkası alır devam eder, futbol böyle. Hiçbir zaman bırakmayacaksın bugün alınmazsan yarın alınırsın. O yüzden her zaman rekabet içinde olmaları gerekiyor."