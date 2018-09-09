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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'ın transfer döneminin son gününde iki yıldız futbolcuyu kapıdan geri çevirdiği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 15:39
Altay'dan Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'e veto

Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'in menajerleri aracılığıyla Altay'a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen usta golcü Sercan ve Atiker Konyaspor formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. lı kurmayların mevcut kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, Galatasaray'da, Volkan ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giymişti.

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Altay'dan Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'e veto
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