Altay'dan Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'e veto

Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'in menajerleri aracılığıyla Altay'a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Son olarak Bursaspor'da forma giyen usta golcü Sercan ve Atiker Konyaspor formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. Altaylı kurmayların mevcut kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, Galatasaray'da, Volkan ise Fenerbahçe ve Trabzonspor'da forma giymişti.