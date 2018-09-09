Burak Yılmaz'ın sakatlık kabusu

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle sıkça gündeme gelen ve önceki gün alacakları (860 bin Euro) nedeniyle TFF'ye başvurması ile gündeme oturan Burak Yılmaz, futbolu dışında konuşulmaya devam ediyor. Bordo-mavili takımda bu sezon 27 dakika sahada kalan oyuncu, son 1 yılda 140 günü sakat olarak geçirdi ve yaşadığı 9 sakatlık sonrası tam 17 maç kaçırdı. Burak, ligdeki 3 karşılaşmada cezalı ve izinli olması sebebiyle forma giymedi. Çin ekibinden 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ve menajerine ödenen 1.2 milyon Euro'ya transfer edilen Burak, ücreti 3.55 milyona eklenen bonuslarla toplam 4 milyon 600 bin Euro kazandı.

EN ÇOK KAZANAN YERLİ

Son bir yılın yüzde 38'ini sakatlıklarla geçiren futbolcu, kazancı ile de Süper Lig'in en fazla maaş alan yerli futbolcusu durumunda bulunuyor. Kulübü Trabzonspor'dan 860 bin Euro'luk alacağı için TFF'ye başvuran ve 2 yıl daha kontratı bulunan Burak, 3 yıllık sözleşmesi gereği toplam 10.65 milyon Euro kazanacak.

TRABZON'DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Trabzonsporlu Zargo Toure dün ülkesinin Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Trabzon'da sürpriz şekilde bir araya geldi. Çin'den Senegal'a giderken yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na iniş yapan Cumhurbaşkanı Sall'ın kente geldiğini öğrenen Toure hemen havalimanına gitti. Sall ile kendisine forma hediye eden Toure, bir süre sohbet etti.