Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer sürecini anlattı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, Galatasaray dergisine yaptığı açıklamada, öncelikli hedefinin sarı-kırmızılı formayla kupalar kazanmak olduğunu belirterek, "İleride hem kendimi daha iyi geliştirebilmek hem de kulübüme para kazandırmak için Avrupa'da futbol hayatımı sürdürmeyi düşünebilirim. Hedeflerim arasında İspanya ligi var." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği ilginin adaptasyon sürecini kısalttığını vurgulayan Emre, kendini bu camiaya ait hissettiğini aktardı.

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağına inandığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, "Milli takım hep hedeflerim arasındaydı. İyi performans göstererek milli takıma katılmayı amaçlıyordum. Alındığımda çok mutlu oldum. Hedefim milli takımda kalıcı olmak. Önümüzde eleme maçları var, milli takıma katkı sağlamayı sürdüreceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Akbaba, Galatasaray'a transfer sürecine de değinerek, şunları kaydetti:

"Sonuçta serbest bir oyuncu degˆildim, bonservisim kulüpteydi. Eski kulübümün bazı beklentileri vardı fakat ben onlara Galatasaray'a gitmek istedigˆimi ilettim. Onlar da bana bas¸ka kulüplerle anlas¸tıklarını ifade ettiler. Hatta geçen sezon arasında bas¸lamıs¸tı teklifler. Evet, sonuçta profesyonel oyuncuyuz ama sevdigˆimiz bir takım var. Bu görüs¸meler yas¸anırken Alanyaspor antrenmanlarına devam ediyordum. Gönlümde her zaman Galatasaray vardı. 'Siz bas¸ka bir takımla anlas¸mıs¸ olabilirsiniz ama ben istemiyorum' dedim. Ertesi gün beni tekrar kulübe çagˆırdılar ikna etmek için, onlar da kendi açılarından haklı olabilirler, fakat sonuç degˆis¸medi. Sonuçta bir karar vermem gerekiyordu. Aileme de danıştım. Herkes benim gibi düşünüyordu. Babam olsun, eşim olsun, tüm ailem Galatasaray'a gitmemi istemişti."