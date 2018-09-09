Galatasaray'da çare Ryan Donk

Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzon'da 4 gol yiyen ve ağır bir yara alan Galatasaray'da savunma silbaştan değişiyor. Milli arada ekstra çalıştırdığı Ndiaye'yi orta sahaya monte etmeye hazırlanan teknik direktör Fatih Terim ön liberosu Ryan Donk'u ise stopere çekmeye karar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda savunmanın ortasında görev verdiği Donk'u dün İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında stoperde oynattı. Bu bölgenin yabancısı olmayan Hollandalı yıldıza Fatih Terim sık sık uyarılarda bulundu.

TRABZON'DA SAÇ BAŞ YOLDURDU!

Geriden oyunu Donk'la kuracak Galatasaray'da Ahmet Çalık'ın yerine de Serdar Aziz ilk 11'e girecek. Kasımpaşa maçı ile birlikte savunmanın tandeminde Donk-Serdar, orta sahada ise Fernando-Ndiaye ikilisi olacak. Teknik heyetin stoperdeki Donk ısrarındaki bir başka neden de Maicon'un sakatlığı... Trabzon deplasmanına iğneyle çıkan Brezilyalı savunmacı yaptığı bireysel hatalarla farklı yenilgiye neden olmuştu. Milli arada tedavi olan Maicon'un bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ - Levent TÜZEMEN

DONK STOPER OLARAK GELDİ

Fatih Terim'in Donk'u savunmada oynatmayı düşünmesini doğru buluyorum. Çünkü Maicon, Serdar ve Ahmet Çalık üçlüsü ayaklarını iyi kullanamadıkları gibi topla hücuma çıkarken hata yapıyorlar. Bir stoper nerede duracağını iyi bilmelidir. Maicon, Serdar, Ahmet üçlüsü pozisyon bilgileri zayıf olduğu için rakiplerinden ya çalım yiyorlar ya da rakiplerini unutuyorlar. Donk, Türkiye'ye zaten stoper olarak geldi. Güçlü fiziğiyle, topu kullanma becerisiyle defansı toparlayacağı gibi G.Saray'ın geriden oyun başlatmasını da sağlayacaktır.

TEK DÜŞÜNCEM ŞAMPİYONLUK

G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, tek düşüncesinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Selçuk, "Tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önceki yıllarda taraftara yaşattığımız mutlulukları tekrarlamak olacak" dedi.?

MUĞDAT RÜZGâRI

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını Muğdat Çelik'in attığı gollerle 2-1 kazandı

Milli arayı boş geçmeyen Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıkları kapsamında dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı. Sahaya İsmail Çipe, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Sinan, Donk, Ndiaye, Fernando, Ozan, Nagatomo ve Muğdat 11'iyle çıkan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 11. ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 64. dakikada Şiyar Kepir'den geldi. Sol ayak altında ödemi bulunan Maicon mücadelede