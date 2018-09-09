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'da çare

'da, Maicon- ikilisinden yeterli verim alamayan , ’u stopere çekmeye karar verdi. Hollandalı futbolcuya eşlik edecek. Badou Ndiaye ve ise orta sahayı tutacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Galatasaray'da çare Ryan Donk

'in dördüncü haftasında 'da 4 gol yiyen ve ağır bir yara alan 'da savunma silbaştan değişiyor. Milli arada ekstra çalıştırdığı Ndiaye'yi orta sahaya monte etmeye hazırlanan teknik direktör ön liberosu 'u ise stopere çekmeye karar verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda savunmanın ortasında görev verdiği Donk'u dün İstanbulspor'la yapılan hazırlık maçında stoperde oynattı. Bu bölgenin yabancısı olmayan Hollandalı yıldıza Fatih Terim sık sık uyarılarda bulundu.

TRABZON'DA SAÇ BAŞ YOLDURDU!

Geriden oyunu Donk'la kuracak Galatasaray'da 'ın yerine de ilk 11'e girecek. maçı ile birlikte savunmanın tandeminde Donk-Serdar, orta sahada ise -Ndiaye ikilisi olacak. Teknik heyetin stoperdeki Donk ısrarındaki bir başka neden de Maicon'un sakatlığı... Trabzon deplasmanına iğneyle çıkan Brezilyalı savunmacı yaptığı bireysel hatalarla farklı yenilgiye neden olmuştu. Milli arada tedavi olan Maicon'un bir süre dinlendirileceği öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ - Levent TÜZEMEN
DONK STOPER OLARAK GELDİ
Fatih Terim'in Donk'u savunmada oynatmayı düşünmesini doğru buluyorum. Çünkü Maicon, Serdar ve Ahmet Çalık üçlüsü ayaklarını iyi kullanamadıkları gibi topla hücuma çıkarken hata yapıyorlar. Bir stoper nerede duracağını iyi bilmelidir. Maicon, Serdar, Ahmet üçlüsü pozisyon bilgileri zayıf olduğu için rakiplerinden ya çalım yiyorlar ya da rakiplerini unutuyorlar. Donk, 'ye zaten stoper olarak geldi. Güçlü fiziğiyle, topu kullanma becerisiyle defansı toparlayacağı gibi G.Saray'ın geriden oyun başlatmasını da sağlayacaktır.

TEK DÜŞÜNCEM ŞAMPİYONLUK
G.Saray'ın tecrübeli futbolcusu , tek düşüncesinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Selçuk, "Tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise daha önceki yıllarda taraftara yaşattığımız mutlulukları tekrarlamak olacak" dedi.?

MUĞDAT RÜZGâRI
Galatasaray, 'nde İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 'in attığı gollerle 2-1 kazandı
Milli arayı boş geçmeyen Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıkları kapsamında dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İstanbulspor ile oynadığı özel karşılaşmayı 2-1 kazandı. Sahaya İsmail Çipe, Mariano, Rodrigues, Selçuk, Sinan, Donk, Ndiaye, Fernando, Ozan, Nagatomo ve Muğdat 11'iyle çıkan sarı-kırmızılı ekibin gollerini 11. ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise 64. dakikada Şiyar Kepir'den geldi. Sol ayak altında ödemi bulunan Maicon mücadelede

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Galatasaray'da çare Ryan Donk
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