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, Altınordu'yu 2 golle geçti

, hazırlık maçında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 2-1 kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 19:12
Beşiktaş, Altınordu'yu 2 golle geçti

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Kapluhan xx, Deniz Caner Özaral xx
: Karius xx, Ege Atlam xx, Hüseyin Seyliğli xx (Erdoğan Kaya dk. 66 x), Alpay Çelebi xx (Rıdvan Yılmaz dk. 75 x), Atiba Hutchinson xx (Querasma dk. 46 x), Lens xx, Güven Yalçın xxx (Kartal Kayra dk. 85 ?), Necip Uysal xx, Gökhan Töre xx (Oğuzhan Aydoğan dk. 78 x), Negredo xxx (Mustafa Pektemek dk. 46 x), Love x (Berkay Can dk. 71 x)
Yedekler: Ersin Destanoğlu??
Teknik Direktör: Şenol Güneş


Altınordu: Erce Kardeşler xx (Erhan Erentürk dk. 46 x), Recep Yemişci xx, Kerim Alıcı xx (Mehmet Enes dk. 64 x), Ali Yaşar x (Yusuf Acer dk. 58 x), Sinan Osmanoğlu xx, Oğulcan Ülgün xx (David Deniz dk. 58 x), Muhammed Mert xx (Berkay Samancı dk. 58 x), Alican xx, Sefa xx, Anıl xx, Serdar Deliktaş xxx (Kemal Rüzgar dk. 71 x)
Yedekler: Murat Uçar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
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Goller: Negredo (dk. 24), Güven (dk. 45) (Beşiktaş), Serdar (dk. 59) (Altınordu)

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Beşiktaş, Altınordu'yu 2 golle geçti
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