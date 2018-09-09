Milli Takımımızın Rusya ile oynadığı karşılaşmada atılan konfetileri temizlemek için ilk yarının bitiminde ellerinde süpürgeleriyle sahaya giren işçi kadınların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı... Yapılan eleştirilere ise o işçilerden SABAH aracılığı ile cevap geldi. İşte emekçi kadınların duygu ve düşünceleri;

NEVİN KOMAR (25): Bize sahanın bir nebze de olsa temizlenmesi söylendi. Süpürgelerimizi alıp, hemen sahaya girdik. Hızlı bir şekilde temizledik. Fotoğraflarımız sosyal medyada yayımlanmış ve eleştiriler olmuş. Yazılanlar bizim için önemli değil. Neymiş efendim, süpürgeyle temizlemişiz. Ne ile temizleyecektik? Biz işimizi yapıyoruz. Herkes işine baksın.

NAZAN LEVENT (33): Milyonlarca kişinin bizi görmesine sevindik. Olumsuz yorumlar da yapılmış. Onları kâle almıyoruz. Milli Takımımıza hizmet ettiğimiz için mutluyum.

MUTLU VE GURURLUYUZ

EMİNE POLAT (46): Sahanın, en önemlisi de çizgi kısımlarının konfeti ile kaplanması sonrası hızlı bir şekilde temizleme işine giriştik. Bu bizim işimiz. Sosyal medyaya düşmüşüz... Hiç de sorun değil. Çünkü bir anlamda milli görev yaptık. Mutluyuz ve gururluyuz.

İŞİMİZDEN SOĞUTAMAZLAR

ŞÜKRAN ÇOLAKOĞLU (39): Sosyal medyaya düşen fotoğraflarımızı eşimizden, dostumuzdan öğrendik. Milli Takım için bir şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Keşke galip gelebilseydik. Bu tür eleştiriler, bizi işimizden soğutamaz. Görev aldığımız her işi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz.