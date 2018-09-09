İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni genelgede yasaklar listesi genişledi: Şiddete geçit yok

İçişleri Bakanlığı, spor müsabakalarında alınacak güvenlik tedbirlerinin yer aldığı "Spor Müsabakalarının Güvenliği" konulu genelgeyi, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 81 il valiliğine gönderdi. Buna göre valiler, belediye başkanları, kolluk amirleri gibi kamu görevlileri müsabakalarda tarafsız olacak. Ayrıca, ayda bir kez toplanacak il spor güvenlik kurullarınca yapılacak risk analizleri doğrultusunda tüm müsabakalar kendi içerisinde risk derecelerine göre A (yüksek riskli), B (orta riskli) ve C (hafif riskli) olmak üzere üç kategoriye ayrılacak. Güvenlik tedbirleri her kategorinin kendi hassasiyeti çerçevesinde planlanacak. Genelgeye göre, bozuk para, şemsiye, fotoğraf makinesinin yanı sıra selfie çubukları, elektronik sigara gibi materyallerin spor alanlarına sokulmasını ve müsabaka alanına atılmasını önleyecek tedbirler alınacak. EGM Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nca spor programları yakından takip edilecek, tahrik ve küfür içeren durumlarda ilgili birimler ivedilikle harekete geçirilecek.

SELFİE ÇUBUĞU YASAK

Statlarda sıkça gördüğümüz selfie çubuğu yeni kararname ile yasaklar listesine girdi. Ayrıca elektronik sigaraların da tribüne sokulması engellendi