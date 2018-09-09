Loris Karius: Kendimi modern kaleci olarak tanımlıyorum

Liverpool
'dan kiralanan kaleci Loris Karius, Beşiktaş
'ın İnstagram hesabına önemli açıklamalar yaptı. Alman eldiven şunları söyledi: "Takım arkadaşlarım uyum sağlayabilmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Hatta burada uzun zamandan beri antrenman yapıyormuşum gibi hissediyorum. İlk maçımda sarı kart gördüm. Doğru bir karar değildi. İnsanlar size bir şey attığında sizin de o alanı temizlemeniz gerekiyor. Vodafone Park
'ta Partizan maçını da izlemiştim. Atmosfer gerçekten çok etkileyici. Takımı iten çok destekleyen bir taraftar grubu var. Kendimi modern bir kaleci olarak tanımlıyorum. Bu da ne demek, takım önde oynadığında geride güvenliği sağlayan, gerektiğinde topları karşılayabilen bir kaleci olarak tanımlıyorum. İstanbul
benim için çok farklı ve yeni bir deneyim. Çok güzel ve çok büyük bir şehir. İnsanlar çok pozitifler. Sevgilerini, yakınlıklarını gösteriyorlar. Bunlar benim için çok güzel şeyler." VİDA MÜJDEYİ VERDİ
Hırvatistan Milli Takımı
'nın Portekiz ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Domagoj Vida'dan iyi haber geldi. Hırvat basınına konuşan Vida, "Gayet iyiyim. İspanya
maçında oynayacağım. Beni bilirsiniz, Portekiz maçında da oyuna devam etmek istedim ama çok fazla acı çekiyordum ve çıkmak zorunda kaldım" ifadesini kullandı. Vida'nın Hırvatistan idmanında salonda çalıştığı açıklandı. GENÇLERDEN ÜMRANİYE ÇIKARMASI
Beşiktaş, Yeni Malatya
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdmana milli takımlarında yer alan Ljajic, Oğuzhan, Larin, Vida, Medel
, Pepe
, Babel, Utku, Fatih ve Dorukhan katılmadı. Antrenmanı Adana ve Ankara Beşiktaş futbol
okullarından turnuva için İstanbul'a gelen sporcular izledi. ORMAN FIFA 19'DA
En çok tercih edilen futbol oyunu FIFA
19'da, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
ile Pepe'nin imza töreninde çekilen fotoğraflarının kullanıldığı ortaya çıktı. Oyuna kırpılarak eklenen görsel, kısa sürede Beşiktaşlılar tarafından fark edildi ve sosyal medyada büyük yankı buldu. KARTAL'IN RAKİBİ ALTINORDU
Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada bugün Spor Toto
1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka biletlerinin satışı 25 ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla devam ediyor.