Phillip Cocu o dörtlüye güveniyor

Ligdeki ilk 4 maçında 3 yenilgi alarak hayal kırıklığı yaratan F.Bahçe'ye milli ara yaradı. Takıma 5 gün boyunca çift idman yaptıran teknik direktör Cocu, oyuncuların performansı ve fiziksel değerlerinin artmasıyla iyice keyiflendi. Normalde 2 gün olan izni 3 güne çıkararak öğrencilerini ödüllendiren Hollandalı hoca, yarın başlayacak olan çalışmalarda vitesi daha da artırmayı planlıyor. Milli ara sonrası oynanacak Konya maçıyla birlikte beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Cocu, yeni bir başlangıç yaparak alacağı seri galibiyetlerle kayıpları telafi etmenin hesapları içinde. Cocu ayrıca bu sürede takıma daha çok alışan yeni transferler Benzia, Jailson, Harun ve Frey'in de katkısının artacağı görüşünde.

FABİAN: STRESLİYDİM

F.Bahçe'nin İstanbul'a kadar getirip sağlık kontrolünden geçirdiği ancak raporları iyi çıkmadığı için transferinden son anda vaçgeçtiği Marco Fabian açıklamalarda bulundu. E. Frankfurt formasıyla Ederbergland'a karşı oynanan hazırlık maçında 2 gol atan Meksikalı oyuncu, "F.Bahçe ile yaşanan problemlerden dolayı stresliydim. Ama bunlar geçti. Şimdi hazırım ve Frankfurt'ta mutluyum. Sağlık durumum ile ilgili çıkan haberlerin hepsi yalan. Yüzde 100 iyi durumdayım" diye konuştu.

FEDERASYON'DAN EK TRANSFER TALEBİ

Türkıye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), ek transfer süresi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. TPFD yaptığı açıklamada, "Son günlerde futbol kamuoyunun gündeminde yoğun olarak tartışıldığı üzere transfer yasağını kaldıramayan kulüpler ile sözleşme imzaladığı için lisansları tescil edilemeyen, futbol oynama özgürlüğü elinden alınan meslektaşlarımız adına resmi çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz" denildi.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Görünen o ki Cocu, yeni transferlerin ağırlıkta olacağı bir takımla devam edecek. Dolayısıyla fizik güçten önce doğru bir taktik ve oyun görüşü gerekiyor. Cocu, hem kendi takımını keşfetmek hem de rakipleri doğru analiz edip tedbirler üretmek zorunda. Ama ne kendisi ne de yardımcıları bu sorunları çözecek gibi gözükmüyor. Önce takımda oyun lideri belirlenmesi ve kadronun daha özverili oynamasını sağlayacak arkadaşlık ortamının oluşması şart. Burada takımı sahiplenmesi gereken taraftara da görev düşüyor.