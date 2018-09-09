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Ryan Babel'in golü 'ya yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında , 'yı 2-1 mağlup etti. Hollanda'nın tek golü Ryan Babel'den gelirken Fransa'ya galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe ve Olivier Giroud'dan geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 23:54 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 00:01
Ryan Babel'in golü Hollanda'ya yetmedi

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü günü, TSİ 21.45'te oynanan 3 karşılaşma ile sona erdi.

A Ligi 1. Grup mücadelesinde , Stade de France'ta 'yı konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fransa, 14. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda, 67. dakikada Beşiktaşlı Ryan Babel'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi. Ev sahibi Fransa, 75. dakikada Olivier Giroud'nun bulduğu golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fransa, iki maç sonunda 4 puana ulaşırken Hollanda ilk mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.

Kıbrıs Rum Kesimi, C Ligi 3. Grup karşılaşmasında GSP Stadı'nda ağırladığı Slovenya'yı 2-1 mağlup etti. Slovenya, 54. dakikada Robert Beric ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 69. dakikada Pieros Sotiriou ve 89. dakikada kendi kalesine Petar Stojanovic'in attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. İkinci maçlar sonunda Kıbrıs Rum Kesimi, 3 puana çıkarken Slovenya puansız kaldı.

D Ligi 4. Grup'ta ise Lihtenştayn, Rheinpark Stadı'nda konuk ettiği Cebelitarık'ı 32. dakikada Dennis Salanovic ve 72. dakikada Sandro Wieser'in attığı gollerle 2-0 yendi. Grupta Lihtenştayn, ikinci maçında ilk galibiyetini alırken Cebelitarık henüz puan elde edemedi.

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Ryan Babel'in golü Hollanda'ya yetmedi
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