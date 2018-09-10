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Stockholm'de toplandı

TFF , A Milli Takım'ın İsveç maçı öncesi Stockholm'de toplandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 15:36
2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Stockholm'de toplandı

90 Profesyonel takımın yer aldığı , A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile Stockholm'de oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi bir toplantı düzenledi. Bağcılar Spor Kulübü Başkanı Murat Şahin'in başkanlık, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya'nın ise 2. başkanlık yaptığı toplantıya TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez de katıldı.

Toplantıda birçok önemli karar alınırken, birliğin önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nu da ziyaret edeceği bildirildi.

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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Stockholm'de toplandı
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