Beceremezsem giderim

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İsveç maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında içinde bulundukları duruma dair açıklamalar yaptı. Sözlerine, "Rusya maçından sonra ne yapmak istediğimizi anlatmıştım. Hâlâ bilmek istediğiniz bir şey var mı?" diye sorarak başlayan Lucescu şunları söyledi:

Yeni bir ekip kuruyoruz. Geçmişteki futbolcuların seviyelerini yukarı çekebilecek, daha güzel günler için bir ekip kuruyoruz. İlk hedefimiz bu. İkinci hedefimiz, kendi oyun stilimizi oluşturmak. Üçüncüsü ise sonuç elde etmek. Ama bütün bunların hepsi yavaş yavaş olacak. Kolay değil.

Oyuncularımız yurt dışına gittiler ama daha kendi takımlarında oynamıyorlar. Cengiz, Çağlar, Emre Mor, Enes, Hakan gibi. Her maçta ilk 11 oynamak hedefleri olmalı. Bunların hepsi zaman istiyor.

İspanya Milli Takımı 2-3 takımdan kurulan bir ekip. Bizim gibi çok fazla takımdan gelen oyuncularla oynamıyorlar. Başarıları ortada. Uluslararası seviyede 2- 3 oyuncumuz var sadece. Ne yazık ki çok fazla oyuncu seçeneğim yok!

HEDEF 2024'TE ŞAMPİYONLUK

5-6 yıldır aynı ekiple oynayan, ön elemeleri çok rahat geçmiş bir ekibe karşı kazanmak kolay değil. Bizde 2-3 tane bu seviyede oynayan futbolcu var.

Rusya maçında konfetilerle dolu bir sahada oynadık. Yediğimiz ilk golde Serdar kaydı. Ayakkabısı konfeti doluydu. Lucescu, sonrasında CNN Türk'te katıldığı programda ise, "Söz verdim, sözüm yeni bir nesille 2024'te şampiyonluğa oynayan bir takım" açıklamasını yaptı.

STOCKHOLM'DE SABAH TURU

A Milli Takım, dün İsveç'in başkenti Stockholm'de sabah yürüyüşü yaparak İsveç karşılaşması öncesi stres attı. Kahvaltıdan sonra takım halinde dışarı çıkan ay-yıldızlı futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi. Kendilerini tanıyan Türklerle sohbet edip fotoğraf çektiren milliler, akşam da karşılaşmanın oynanacağı Friends Arena'da son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.

SON İDMANDA TALİHSİZ KAZA

Milli Takım'ın son antrenmanında Yunus Mallı'nın sert şutu, talihsiz bir kazaya sebep oldu. Meşin yuvarlak, çalışmayı saha kenarından takip eden Milli Takım'ın otobüsünü kullanan şoförün yüzüne isabet etti. Şoförün gözlüğü kırılırken, yüzüne buz tedavisi uygulandı.

HAYDİ! BU KEZ 3 PUAN OLSUN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi ikinci maçında bugün deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Solna kentindeki Friends Arena'da oynanacak B Ligi 2. Grup ikinci hafta mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. Trabzon'da oynanan grubun ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak avantaj sağlamayı hedefliyor. Milli takımda, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Serdar Aziz ile tedavisi süren Ömer Bayram, İsveç karşısında forma giyemeyecek.

ANDERSSON: TÜRKİYE'YE SAYGI DUYUYORUZ

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye büyük saygı duyduklarını söyledi. Andersson, "Bizim için yeni bir heyecan başlıyor. Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz. Buna rağmen maçı kazanabilmeliyiz" dedi. Takım kaptanı Andreas Granqvist'in yüksek ateşi olduğu için son idmana katılmadığı bilgisini veren İsveçli teknik adam, oyuncunun maça yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Andersson ayrıca Emil Forsberg ve Martin Olsson'un sakat olduklarını, Albin Ekdal'ın ise iyileştiğini kaydetti.