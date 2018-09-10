CANLI | İsveç - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta yer alan Türkiye, turnuvadaki ikinci maçına İsveç deplasmanıyla çıkıyor. 21.45'te başlayacak ve Friends Arena'da oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Gil Manzano yönetecek.

İSVEÇ - TÜRKİYE

İLK 11'LER:

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Jansson, Augustinsson, Jimmy Durmaz, Larsson, Ekdal, Claesson, Thelin, Berg.

TÜRKİYE: Sinan Bolat, Ömer Bayram, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Zeki Çelik, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

A MİLLERİN 562. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bugün deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçıyla 562. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 294'ü resmi, 267'si özel geride kalan 561 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 131 defa berabere kaldı, 219 kez de rakiplerine yenildi.

87 ÜLKE, 738 GOL

Ay-yıldızlı ekip, 240'ı deplasmanda, 241'i evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 738 gol attı, kalesinde 814 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 561 karşılaşmanın 481'ini Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk oynadığı maçta Rusya'ya evinde 2-1 mağlup olmuştu.