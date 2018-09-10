Emre Akbaba: Jardel’in golünde sevinçten ağladım

Bonservisim Alanya'daydı. Sonuçta profesyoneliz ama sevdiğimiz bir takım var. 'Siz başka bir takımla anlaşmış olabilirsiniz ama ben istemiyorum' dedim.

(G.Saray'ın çocuğu Emre Akbaba tezahüratı için) Ben de o tribünlere çıktım. Onlardan biriyim. Beni sevenleri mahcup etmeyeceğim.

Hayalim Ali Sami Yen'de maç izlemekti. Yıkıldı, izleyemedim. Türk Telekom Stadı'nda 20 yaşındayken tribündeydim.

Burada kupalar kazanmak istiyorum. İleride kulübüme para kazandırmak için Avrupa'ya gidebilirim. Hedeflerim arasında İspanya var.

Maç izlerken iki defa ağladım. Biri milli takımın Kosta Rika, Dünya Kupası maçı. Diğeri G.Saray'ın Süper Kupa'da Real Madrid finali. Mario Jardel golü attığında sevinçten ağlamıştım.

TFF, Süper Lig'de ilk yarı fikstürünü açıkladı. Buna göre Galatasaray sıradaki 5 iç saha maçını Cuma günü oynayacak. 14 Eylül: Kasımpaşa, 28 Eylül: Erzurum, 19 Ekim: Bursa, 2 Kasım: F.Bahçe ve 23 Kasım: Konya.

STOPER ALARMI

SOL ayağında ödem olan Maicon, milli arada tedavi altına alındı. Takımını bir süre yalnız bırakacak Brezilyalı stoperin yerine Donk'u hazırlayan Fatih Terim, bir yandan da Serdar Aziz'den gelecek haberi bekliyor. Rusya'ya gol attığı maçta arka adalesinde sertleşme meydana gelen Serdar, tedbir amacıyla Milli Takım'dan çıkartılmıştı. Serdar iyileşmezse Donk'un partneri genç Ozan Kabak olacak.