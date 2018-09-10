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ve 'ndan maç sonu açıklamaları

'nın 'nde oynadığı 2. maçta İsveç karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından milli takımın gollerine imza atan ve Halan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 01:32 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 01:38
Emre Akbaba ve Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu açıklamaları

Türkiye, İsveç karşısında 2-0 geri düştüğü maçta aldığı 3-2'lik galibiyetle 'ndeki ilk galibiyetini aldı. Geceye damgasına vuran isimler ise farkı 1'e indiren golü atan ile 88 ve 90+2'de attığı gollerle galibiyeti getiren isim olan oldu.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Emre oyuna sonradan girdiği için daha rahat gördüğünü belirtti ve şöyle konuştu, "Aslında maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Ama İsveç golleri buldu. Ben de oyuna girerken takıma katkı sağlamak istiyordum. Gollerimle bunu başardığım için mutluyum."

Hakan Çalhanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Rusya maçından sonra kendime gelmem 1-2 gün sürdü. Çok eleştirildim ama içimde tuttum. Bugün kazandık. Baya ferahladım. Burası Milli Takım, kulüp değil. Zamana ihtiyacımız var. Daha fazla idman yapıp, birlikte oynamalıyız. Gereksiz golleri kalemizde görüyoruz. Bunlara dikkat etmeliyiz. Burada İsveç'i yenmek kolay değil. Bugün o golü attığım için de rahatladım. İlk yarıda Cenk ve Cengiz'i çok aradım. İkinci yarıda bir kez de ben vurayım dedim." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba milli formayla çıktığı 6. maçta 3. golünü atarken Hakan Çalhanoğlu ise 35. milli maçında 9. golünü kaydetti.

İsveç - Türkiye maçından kareler
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Emre Akbaba ve Hakan Çalhanoğlu'ndan maç sonu açıklamaları
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