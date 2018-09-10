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'den ’ya çılgın teklif!

’de yönetiminin, 2017-2018 sezonu için İspanyol golcü ’ya yıllık 8 milyon Euro maaşla bir transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 14:44
Fenerbahçe'den Diego Costa’ya çılgın teklif!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başkanlık görevinde bulunan yönetiminin, İspanyol golcü Diego Costa'ya yıllık 8 milyon Euro maaş teklif ettiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli ekibin içinde bulunduğu olumsuz mali duruma rağmen o dönem İngiliz ekibi Chelsea'de oynayan Costa'ya, lüks bir konutta ev, araç ve aracının benzin giderleri, taksi ücreti, sezon içerisinde 4 adet business class uçak bileti ve yıllık 8 milyon Euro maaş teklif edildi. Ancak , 'nin bu teklifinin reddederek eski takımı Atletico Madrid'e geri döndü.

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Fenerbahçe'den Diego Costa’ya çılgın teklif!
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