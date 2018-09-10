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Hiddink'in yeni adresi

21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına, Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü 'in getirildiği duyuruldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 12:11
Hiddink'in yeni adresi Çin

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran Hollandalı teknik adam , 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve başarılı olma hedefi doğrultusunda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına 71 yaşındaki Hiddink'in getirildiği bildirildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hiddink, Çin'de sezon başı yaklaşık 4 milyon avro gelir elde edecek.

Teknik direktörlük kulüp kariyerinde PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea ve Anzhi'yi çalıştıran Guus Hiddink, Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya, Türkiye ve Hollanda milli takımlarında da görev almıştı.

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Hiddink'in yeni adresi Çin
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