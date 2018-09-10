İşte Tolga Ciğerci & Bafetimbi Gomis gerçeği

Bafetimbi Gomis'i 6 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan Galatasaray, Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini de feshetti. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan bu iki oyuncunun, eski teknik direktör Igor Tudor döneminde kavga ettiği öğrenildi. İdmanda Tolga'dan istediği pasları alamayan Gomis'in sinirlerine hakim olamadığı, iki oyuncu arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı.

İDMANLARA ÇIKMAYINCA SONUNU HAZIRLADI

BIR türlü sakinleşmeyen ve Tolga'nın arkasından sinirle soyunma odasına yönelen Fransız forvetin, soyunma odasının kapısı kilitlenerek durdurulduğu belirtildi. Tudor'un prensi olan Tolga Ciğerci'nin yıldızı, Fatih Terim'le söndü. Formasını kaybeden Tolga sakatlığını bahane edip idmanlara da çıkmayınca kendi sonunu kendisi hazırlamış oldu.

Tolga 2017-18'de Tudor'la 11 lig maçına 11'de başladı. Terim'in görevi devraldığı ikinci yarıda Tolga 7 karşılaşmada şans buldu. Sadece 3'ünde 11'deydi.