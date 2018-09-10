Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Tolga Ciğerci & Bafetimbi Gomis gerçeği

İşte & Bafetimbi gerçeği

Transfer döneminde 'dan ayrılan ve Bafetimbi 'in teknik direktör Igor Tudor döneminde ciddi bir tartışma yaşadıkları ortaya çıktı. İdmanda Tolga’dan istediği pasları alamayan Gomis’in buna isyan ettiği, tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. Krizin ise soyunma odasının kapısı kilitlenerek büyümeden önlendiği öğrenildi.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018
İşte Tolga Ciğerci & Bafetimbi Gomis gerçeği

Bafetimbi 'i 6 milyon Euro'ya 'a satan , Fatih Terim'in kadroda düşünmediği 'nin sözleşmesini de feshetti. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan bu iki oyuncunun, eski teknik direktör Igor Tudor döneminde kavga ettiği öğrenildi. İdmanda Tolga'dan istediği pasları alamayan Gomis'in sinirlerine hakim olamadığı, iki oyuncu arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü ortaya çıktı.

İDMANLARA ÇIKMAYINCA SONUNU HAZIRLADI

BIR türlü sakinleşmeyen ve Tolga'nın arkasından sinirle soyunma odasına yönelen Fransız forvetin, soyunma odasının kapısı kilitlenerek durdurulduğu belirtildi. Tudor'un prensi olan Tolga Ciğerci'nin yıldızı, Fatih Terim'le söndü. Formasını kaybeden Tolga sakatlığını bahane edip idmanlara da çıkmayınca kendi sonunu kendisi hazırlamış oldu.

Tolga 2017-18'de Tudor'la 11 lig maçına 11'de başladı. Terim'in görevi devraldığı ikinci yarıda Tolga 7 karşılaşmada şans buldu. Sadece 3'ünde 11'deydi.

Dünyanın en değerli 21 futbolcusu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Tolga Ciğerci & Bafetimbi Gomis gerçeği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN