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: bizden daha hazır ve istekliydi

teknik direktörü , karşısında 'nde aldıkları 3-2'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 01:43 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 01:45
Janne Andersson: Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında sahasında 'ye 3-2 yenilen 'in Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsveçli çalıştırıcı, "Aslında evimizde başarılı bir sonuç almak isterdik. Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi. Türkiye 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladı ve isteğini aldı." değerlendirmesini yaptı.

Andersson, 2-0 öne geçtiklerinde 3. golü de atıp büyük bir avantaj elde edebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Bu süreçte yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini anlatan Andersson, "Türkler yakaladıkları pozisyonları affetmedi. Biz Dünya Kupası'na gittiğimiz için çok yorgunduk. Türkler kupada oynamadığı için daha hazır ve dinçti." diye konuştu.

İsveç - Türkiye maçından kareler
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Janne Andersson: Türkiye bizden daha hazır ve istekliydi
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