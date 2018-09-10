Tamer Tuna: Yabancı konusunu tartışan hep aynı teknik adamlar

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasının ardından futbolcular minyatür kalede gol çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna Tuna, ilk 4 haftada ortaya konulan değerlerin futbol oynama, pozitif anlayışla ortaya çıkan istatistiklerin çok önemli olduğu belirtti. Alınan sonuçlarla takımın ileriye gideceğini ifade eden Tuna,"Ligde koşu mesafeleri, girilen gol pozisyonu, kilit pas sayısı, topa sahip olmada her şeyde çok iyi seviyedeyiz. Sonucunu yakalayamadığımız tek şey; girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendirememek. Bunu ve savunmamızdaki eksikliğimizi gidersek Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile birlikte iyi sonuçlar almak istiyoruz. 4 puan bizim için yeterli değil. Oynadığımız maçlar daha farklı da olabilirdi. Çünkü hepsinde iyi oynadık. İyi oynamadığımız anlarda yediğimiz gollerin bizde kötü etkisi oldu ama genel olarak maçlarda iyi işler ortaya koyduk. Bunları iyi yaptığımız için Demir Grup Sivasspor'un sezon sonunda iyi yerlerde olabileceğini görüyoruz" diye konuştu.

"HİÇ ÇÖZÜM ÜRETMEDEN TARTIŞIYORLAR"

Son günlerde tartışılan yabancı sayısıyla ilgili Tuna,"Yabancı tartışması ortaya bir tartışma atıldıktan sonra başlanan bir tartışma şekline dönüşüyor. Başından alınan kararların ligde 90'lardan başlayarak aslında ligde yabancı sayısındaki artış bugüne 14 rakamına ulaştı. Fatih Hoca'nın son almış olduğu kararla yerli oyuncuya pozitif anlayışla bir değer katılması için alınan kararla birlikte en fazla tartışılan ve gündemimizi meşgul eden bir konu oldu. Yabancı konusu aslında yabancı tartışması ekonomik anlamda kulüplerin içerisinde bulunduğu durumla paralel işleyen bir konu oldu. Çünkü kendini yönetemeyen her kulüp, borçlu olan her kulüp tartışmayı oradan götürmeye başladı. Çünkü astronomik rakamlar ödeniyor. Ekonomik yönden kötü yönetilmiş kulüpler var. Biz şanslıyız borçsuz bir kulübüz. Ama işin içinde tartışılan ve tartışan herkes bakıyoruz futbolun içinde 20-30 senedir olan insanlar bunlar sürekli bunu tartışıyor hiç çözüm üretmeden biri çıkıyor hep bunlar milli takımda görev alan isimler zaten ve bunlara en fazla katkı sağlayan tartışan isimler ve bunlar konuştukça gündem oluyor ve hiçbir şekilde Türk futboluna katkısı olmuyor. Türk futboluna katkısı olması için yapılması gerekenleri de arada cümlelerinde kullanıyorlar. Genç nüfusumuz, alt yapı problemimiz, eğitici problemlerimizden bahsediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ YABANCILARI TAKIMDAN GÖNDEREMİYORUZ"

Kendisini de bu konuda eleştiren Tamer Tuna Türk futboluna katkısı olan çok iyi antrenörler olduğunu antrenörlerin iyi eğitildiğini aktararak şunları söyledi;

"Federasyonun eğitim dairesi gerçekten çok başarılı ama eğitim dairesine bir bakıyoruz son 20 yıldır kaç kişi değişti bilmiyorum. Ama her anlamda bir değişim yaşanıyor. Milli takımdaki teknik adamlara bakıyoruz. Yakın zamanda da bir değişim olacağı görülüyor. Hocayı eleştirmek için söylemiyorum ama bu tartışılmaya başlanıldığı zaman Lucescu'da değişecek ve yeniden bir tartışma konusu başlayacak ve yeniden bir planlama başlayacak. Bu planlama ve organizasyon sıkıntısının hepimize yansıyışları böyle oluyor. Çünkü biz aldığımız yabancıları bu sayıdan dolayı o kadar iyi ücretler alıyorlar ki takımımızdan gönderemiyoruz. Türkiye'deki koşullar tesislerimiz oldukça iyi."

"KONUYU ORTAYA ATIP TARTIŞAN HEP ONLAR

Yeni nesil antrenörlerle birlikte değişimlerin yaşandığı ifade eden Tuna yabancı konusunda tartışmayı açanın hep aynı teknik adamlar olduğunun altını çizerek,"Ama Şenol Hoca'nın, Fatih Hoca'nın, Mustafa Hoca'nın milli takımlarda çalışan tüm hocaların Ersun Yanal geldi, Abdullah Avcı geldi ve bu hocaların değerleri vardı fakat geldiklerinde yaptıklarıyla ilgili yine tartışan her zaman onlar yabancı konusunda biri bu konuyu ortaya attıktan sonra da tartışan onlar. Bence biraz fikirleri, düşünceleri bir araya getirip bunlardan artık sonuçlar çıkarma ve bir aşamaya iyi bir sürece sokma vakti geldi. Benim bu konuda söyleyeceğim tek şey bunların bizi aralarına alarak neler yapabiliriz, neleri bir arada gerçekleştirebiliriz tartışma olacaktık" şeklinde konuştu.