Vahid Amiri: Trabzonspor'da kalıcı olmak istiyorum

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Vahid Amiri, gelir gelmez yaşadığı sakatlıktan ötürü dertli... Transferi sonrası çıktığı ikinci hazırlık maçını tamamlayamayan ve ligin ilk 3 haftasını kaçıran İranlı sol kanat, sahalara Galatasaray maçıyla dönmüştü. Sadece 13 dakika görev yaptığı ilk resmi karşılaşmasında tribünlerden etkilendiğini söyleyen Amiri, "Yavaş yavaş tempomu yakalıyorum. Lige verilen ara iyi oldu. Galatasaray'a karşı takımın temposu harikaydı. Ben de bu takımda yerimi bulmak ve kalıcı olmak istiyorum. Hedefim Trabzon taraftarlarının adını bağırdığı isimlerden biri olmak" ifadelerini kullandı.

RODALLEGA'DAN EKSTRA İDMAN

Trabzonspor'da Burak'ın yokluğunda gözlerin üzerine çevrildiği Hugo Rodallega, 4 haftada attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekmişti. İdmanların ardından bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Kolombiyalı santrfor, geçen sezon çok eleştirilen 23 lig maçındaki 5 gollük performansının üzerine çıkmak istiyor.