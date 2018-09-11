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'dan yönetime jet yanıt!

Alacakları yüzünden ’a ihtar çeken , bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Olayın para ile alakası olmadığını söyleyen golcü futbolcu, bu duruşundan asla vazgeçmeyeceğini açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 15:45 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 15:52
Burak Yılmaz'dan yönetime jet yanıt!

Trabzonspor'da Burak Yılmaz gerginliği devam ediyor. Golcü futbolcu alacakları olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurarak 'a ihtarname çekmişti. Bordo-mavili yönetim, bugün yaptığı açıklamada Burak'ın bu hareketini anlamlandıramadıklarını paylaştı. Deneyimli oyuncu, bu açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Herkesin sürekli konuştuğunu ve hayretle olanları dinlediğini ifade eden Burak, "Aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu. Geçen sene değil federasyona başvurmak tek kelime para konuşmadım. Kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım" dedi.

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Burak Yılmaz'dan yönetime jet yanıt!
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