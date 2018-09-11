Cameron Jerome: Göztepe hakkında çok güzel şeyler duydum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 15 Eylül Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Göztepeli futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı oyuncular idmanın son bölümünde taktik çalıştı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan kaleci Beto ve Andre Poko idmana katılmadı.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Göztepe'nin son olarak kadrosuna kattığı Cameron Jerome, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer döneminde Süper Lig dahil birçok takımdan transfer teklifi aldığını belirterek, "Ancak Göztepe hakkında çok güzel şeyler duydum. Başkanla görüşünce buranın çok güzel projeler geliştirdiğini öğrendim ve benim için zor bir tercih olmadı." dedi.

Jerome, oyuna sonradan dahil olduğu Aytemiz Alanyaspor maçının kendisi için zor geçtiğini ifade ederek, "Böyle bir sıcakta yeni takımımla ilk defa oynadım. Takımla antrenmanlara yeni çıkmaya başlamıştım. Sezon öncesinden beri maç yapmıyordum. Bu yüzden benim için zor karşılaşma oldu. Müsabakada etkili olmaya çalıştım fakat maalesef istediğimiz puanları alamadık." diye konuştu.

Bu sezon için gol sayısı hedefinin olmadığını belirten Jerome, şunları kaydetti:

"Takımımızın ligi en iyi şekilde, tabelanın en yukarısında bitirmesini istiyorum. Kulüp olarak herkes bunu hedef edinmiş durumda, benim de tek hedefim bu. Bornova Stadı'nda taraftarımızın oluşturduğu atmosferin muhteşem ve çok özel olduğunu duydum. Bu hafta da takımda yer bulabilirsem sahaya çıkmak ve bu atmosferi yaşamak için sabırsızlanıyorum. Lige verilen aranın ardından taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."