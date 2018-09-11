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Camiaya seslenişte ikinci perde

Fenerbahçe Başkanı , bu akşam saat 21.00’de ikinci kez camiayı bilgilendirecek

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Camiaya seslenişte ikinci perde
İlk programda kulübün mali tablolarıyla ilgili bilgilendirmeler yapan F.Bahçe Başkanı , yine mali konulara değinecek, taşınmaz değerler ve eski yönetimden devam eden projelerin akıbeti hakkında merak edilenlere açıklık getirecek. Koç'un devam eden sponsorluk görüşmeleriyle ilgili son durumu taraftarlara aktarması da bekleniyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na Beko'nun isim sponsoru olmasına kesin gözüyle bakılırken, futbol takımı göğüs reklamı için Katar firmasıyla görüşmeler sürüyor.

DİEGO COSTA'YA 8 MİLYON EURO
F.BAHÇE eski başkanı 'ın, 2017-18 sezonu için İspanyol golcü 'ya yıllık 8 milyon Euro maaşla transfer teklifinde bulunduğunun belgesi ortaya çıktı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Bizde böyle bir evrak yok. Arşivlerimize kaydolan evraklar; teklifleri değil resmi imzalanmış kayıtları kapsamaktadır" dedi.
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Camiaya seslenişte ikinci perde
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