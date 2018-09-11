Camiaya seslenişte ikinci perde

İlk programda kulübün mali tablolarıyla ilgili bilgilendirmeler yapan F.Bahçe Başkanı Ali Koç
, yine mali konulara değinecek, taşınmaz değerler ve eski yönetimden devam eden projelerin akıbeti hakkında merak edilenlere açıklık getirecek.
Koç'un devam eden sponsorluk görüşmeleriyle ilgili son durumu taraftarlara aktarması da bekleniyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na Beko'nun isim sponsoru olmasına kesin gözüyle bakılırken, futbol takımı göğüs reklamı için Katar firmasıyla görüşmeler sürüyor. DİEGO COSTA'YA 8 MİLYON EURO F.BAHÇE
eski başkanı Aziz Yıldırım
'ın, 2017-18 sezonu için İspanyol golcü Diego Costa
'ya yıllık 8 milyon Euro maaşla transfer teklifinde bulunduğunun belgesi ortaya çıktı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Bizde böyle bir evrak yok. Arşivlerimize kaydolan evraklar; teklifleri değil resmi imzalanmış kayıtları kapsamaktadır" dedi.