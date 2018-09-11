Hakan Çalhanoğlu: Zamana ihtiyacımız var!

Milli Takımımız'ın ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu
, "Rusya
maçından sonra kendime gelmem için 1-2 gün gerekti. Çok eleştirildim, içime attım. Bu maçta gol atmak istedim. Yendik, çok ferahladım. Burası kulüp takımı değil, zamana ihtiyacımız var.
Her gün birlikte oynamıyoruz. Önce iyi işler yapıyoruz, bazen sonunu getiremiyoruz ama burada İsveç'i yenmek kolay değil. Biz bir aileyiz. Buraya gelip, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. RUSLAR'DAN 5 GOLLÜ HAZIRLIK
UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Rusya, hazırlık maçında Rostov Arena'da Çekya'yı 5-1 yendi. Rusya, B Ligi 2. Grup'ta milli takımımız ile Trabzon'da oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Çekya ise 1. Grup'ta sahasında konuk ettiği Ukrayna'ya 2-1 mağlup olmuştu.