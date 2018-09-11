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'dan 'a gol yağmuru

'nde ikinci maç haftası tamamlandı. Günün merakla beklenen karşılaşmasında , 2018 Dünya Kupası finalisti 'ı 6-0'la geçti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 00:27 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 00:38
İspanya'dan Hırvatistan'a gol yağmuru

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun ikinci maç haftası, 7 karşılaşmayla sona erdi.

İSPANYA'DAN HIRVATİSTAN'A 6 GOL

Öne çıkan A Ligi 4. Grup karşılaşmasında , son Dünya Kupası finalisti 'ı etkili futbol ortaya koyduğu mücadelede farklı bir skorla geçti. Ev sahibi İspanya, 24. dakikada Saul Niguez, 33. dakikada Marco Asensio, 35. dakikada Lovre Kalinic (kendi kalesine), 49. dakikada Rodrigo, 57. dakikada Sergio Ramos ve 70. dakikada Isco'nun attığı gollerle mücadeleyi 6-0 kazandı. Grupta 2'de 2 yapan İspanya, puanını 6'ya çıkardı. Hırvatistan ise ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

A Ligi 2. Grup mücadelesinde ise , deplasmanından 29. dakikada Eden Hazard (penaltıdan), 31 ve 81. dakikalarda Romelu Lukaku'nun kaydettiği gollerle 3-0'lık galibiyetle döndü. Belçika'nın ilk maçından galip ayrıldığı grupta, İzlanda ise ikinci karşılaşmasından da puan çıkaramadı.

Üçüncü maç haftasının 11 Ekim'de başlayacağı 'nde günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

2. Grup: İzlanda-Belçika: 0-3

4. Grup: İspanya-Hırvatistan: 6-0

B LİGİ

3. Grup: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0

C LİGİ

2. Grup: Finlandiya-Estonya: 1-0

Macaristan-Yunanistan: 2-1

D LİGİ

2. Grup: Moldova-Belarus: 0-0

San Marino-Lüksemburg: 0-3

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İspanya'dan Hırvatistan'a gol yağmuru
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