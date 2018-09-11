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basınında "geri dönüş" şaşkınlığı

Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen 'i 3-2 yenen 'nin bu başarısı ülke basınında geniş yer buldu. Aftonbladet gazetesi baş spor yazarı Simon Bank: "Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı"

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 05:43
İsveç basınında geri dönüş şaşkınlığı

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde 'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi bu ülke basınında geniş yankı buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in "Gecenin çöküşü" başlığıyla yayımladığı haberde, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında İsveç'in karşısında çok değerli 3 puan kaybettiği belirtildi. Müsabakanın 88. dakikasına kadar İsveç'in 2-1 önde olduğu hatırlatılan haberde, bu dakikadan sonra Türkiye'nin 2 gol bularak deplasmanda altın değerinde 3 puan aldığı vurgulandı.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ ÇUKURUN DİBİNE İTTİ

Gazetenin baş spor yazarı Simon Bank, "Türkiye İsveç'i çukurun dibine itti" başlıklı yazısında, "(Teknik direktör) Janne Andersson'un İsveç'i dünyanın en iyi 8 takımından biri yapması için 2 yılı var. Türkiye 2 dakikada İsveç'i çukurun dibine itti. Kış geliyor, İsveç'te soğuk şimdiden başladı." yorumunu yaptı.

EMRE AKBABA GECENİN KAHRAMANI OLDU

İsveç devlet televizyonu SVT ise "İsveç Türkiye karşısında çöktü" başlığını kullandı.

Haberde, "İsveç, Claesson'un rüya golüyle 2-0 öne geçti, sonra kabus başladı. Emre Akbaba attığı 2 golle gecenin kahramanı oldu." değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, teknik direktör Janne Andersson'un, "Türkiye'nin 1. dakikadan itibaren çok hırslı ve baskılı başladığı maçta istediğini aldığı" yorumu izleyicilere aktarıldı.

İsveç devlet radyosu SR'nin internet sayfasında ise karşılaşmayla ilgili "Uluslar Ligi'nde ağır kayıp" başlığı atıldı. Haberde, sahaya takım kaptanı olarak çıkan İsveçli oyuncu Sebastian Larsson'un, "Çok büyük hayal kırklığı içindeyiz. Son dakikalarda nasıl 2 gol yedik. Hatalarımızı masaya yatırıp ders almamız gerekir." ifadeleri de okuyucularla paylaşıldı.

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İsveç basınında "geri dönüş" şaşkınlığı
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