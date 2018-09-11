Cenk Tosun'a baba desteği
Geçen sezon sonunda İsviçre'de Tunus'la oynanan maçı izleyen Şenol Tosun, gurbetçi taraftarlarla tartışmıştı. Babasını görüp tribündeki kavgaya karışan Cenk Tosun
kırmızı kart görmüştü. Şenol Tosun dün sabah da İstanbul'dan Stockholm'e uçtu ve akşam tribünde oğlunu destekledi TFF'den ziyaret
TFF Başkanı Yıldırım Demirören
, İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi. TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yemeğe katıldı. Uluslar Ligi'nde dün
UEFA Uluslar Ligi'nde dün şu sonuçlar alındı: A Ligi
3. Grup: Portekiz-İtalya: 1-0. C Ligi
1. Grup: İskoçya-Arnavutluk: 2-0. C Ligi 4. Grup: Karadağ-Litvanya: 2-0, Sırbistan-Romanya: 2-2. D Ligi
1. Grup: Andorra-Kazakistan: 1-1. D Ligi
3. Grup: Kosova-Faroe Adaları: 2-0, Malta-Macaristan: 1-1. İlk 11'in yaş ortalaması 25
İsveç karşısına çıkan Türkiye 11'inin yaş ortalaması 25'ti. 1986 doğumlu Mehmet Topal
, A Milli Takım
'ın en tecrübeli ismi olarak dikkat çekerken, futbol hayatlarını Avrupa'da sürdüren 21 yaşındaki Cengiz Ünder ve Zeki Çelik, Lucescu'nun ilk 11'de görev verdiği en genç isimlerdi. Ümitler, İsveç'te prestij maçında
ÜMIT Milli Takım, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 9. maçında bugün İsveç'le karşı karşıya geliyor. Helsingborg kentindeki maç saat 19.30'da başlayacak. Grupta iddiası bulunmayan Türkiye, gruptaki son mücadelesini ise 16 Ekim'de deplasmanda Macaristan ile oynayacak.