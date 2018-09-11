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Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

A 'nda, 2018 'na katılma iddiasının bulunduğu son karşılaşma olan İzlanda maçına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynanan mücadelede yaş ortalaması 3 yaş düştü. dönemindeki Finlandiya karşılaşmasına göre ise dün oynanan İsveç maçında yaş ortalaması 4 yaş azaldı..

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 13:54
Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor

A 'nın, teknik direktör ile birlikte başlattığı gençleştirme operasyonu doğrultusunda yaş ortalaması düşüyor.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Avrupa Elemeleri I Grubu'nda oynadığı ve gruptan çıkma iddiasını taşıdığı son mücadele olan İzlanda karşılaşmasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde son oynadığı maç olan İsveç mücadelesinde yaş ortalaması 3 yaş düştü.

Ay-yıldızlı ekibin, 6 Kasım 2017'de Eskişehir'de oynadığı İzlanda maçında yaş ortalaması 28,45 iken, dün oynanan İsveç mücadelesinde ise yaş ortalaması 25,09 oldu.

İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Lucescu, İsveç karşısında, İzlanda karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tam 6 değişiklik yaptı.

Rumen teknik adam, İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, , , , ve 'ın yerine İsveç maçında Okay Yokuşlu, , Mehmet Zeki Çelik, , , ve 'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

İzlanda maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nuri Şahin, bu karşılaşmanın ardından genç oyunculara şans vermek adına milli takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

TERİM DÖNEMİNDEKİ SON MAÇLAR

Mircea Lucescu'dan önce görevde bulunan yönetimindeki son maçlarda da yüksek bir yaş ortalaması ortaya çıkmıştı.

Terim'in görevden ayrılmadan önce Finlandiya ile oynanan karşılaşmada milli takımın yaş ortalaması 29.18'di. Dün oynanan İsveç maçıyla kıyaslandığında tam 4 yaştan fazla bir yaş ortalaması ile sahaya çıkılmıştı.

Terim'in son maçı olan Kosova karşılaşmasında ise yaş ortalaması 27.27 olarak kayıtlara geçmişti.

İZLANDA MAÇI İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımının, 6 Kasım 2017'de İzlanda ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaş
Volkan Babacan29
Kaan Ayhan23
Çağlar Söyüncü21
Mehmet Topal32
Caner Erkin29
Emre Belözoğlu37
Nuri Şahin29
Arda Turan31
Oğuzhan Özyakup24
Cenk Tosun26
Burak Yılmaz32
TOPLAM314
YAŞ ORTALAMASI28,45

İSVEÇ MAÇI İLK 11'İ

A Milli Futbol Takımının, dün İsveç ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaş
Sinan Bolat30
Ömer Bayram27
Çağlar Söyüncü22
Kaan Ayhan23
Zeki Çelik21
Mehmet Topal32
Okay Yokuşlu24
Hakan Çalhanoğlu24
Oğuzhan Özyakup25
Cengiz Ünder21
Cenk Tosun27
TOPLAM276
YAŞ ORTALAMASI25,09

TERİM YÖNETİMİNDEKİ FİNLANDİYA MAÇI İLK 11'İ

Fatih Terim yönetimindeki milli takımın 24 Mart 2017'de Finlandiya ile oynadığı maçtaki ilk 11'i ve yaş ortalaması şöyleydi:

Oyuncu adıYaş
Volkan Babacan29
İsmail Köybaşı28
Ömer Toprak28
Mehmet Topal31
Gökhan Gönül32
Selçuk İnan32
Yunus Mallı25
Olcay Şahan30
Arda Turan30
Volkan Şen30
Cenk Tosun26
TOPLAM321
YAŞ ORTALAMASI29,18

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Lucescu'nun gençleştirme operasyonu sürüyor
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