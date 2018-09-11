Milli ruh geri döndü

MAÇIN RÖNTGENİ 1-
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta ilk maçında Rusya'ya 2-1 yenilen A Milli Takım dün akşam kendisini fazlasıyla affettirdi. İsveç
deplasmanında 2-0 geri düşmesine rağmen pes etmeyen Türkiye iyi oyununun karşılığını 3-2'lik galibiyetle aldı. 2-
Yaş ortalaması 25 olan, Süper Lig'den sadece Oğuzhan Özyakup
ve Ömer Bayram
'ın 11'de çıktığı Milli Takım pozitif bir futbol ortaya koydu. Gurbetçi ağırlıklı bu jenerasyon çok potansiyelli... 3-
Stoperlerin arasına giren Okay ve forma numarası 8 gibi oynayan Oğuzhan sayesinde top hep bizdeydi ancak Cengiz Ünder-Cenk Tosun ikilisi etkisizdi. Serdar Aziz
'i stoperde aratan Kaan Ayhan
yerini kaybettikçe İsveç, Elmander tipi forveti Marcus Berg'le tehlikeli pozisyonlar buldu. 4-
Lucescu'nun ikinci yarıdaki Serdar Gürler- Emre Akbaba hamlesi hem sonuç verdi hem skoru getirdi. Claesson'dan jeneriklik gol yiyen Sinan Bolat
oyun içinde soğukkanlılığını korudu ve iyi bir maç çıkardı. Emre Akbaba skorer özelliğini konuşturdu ve gecenin kahramanı oldu. "AĞLATACAKSIN ZALİMİN OĞLU"
Emre Akbaba'nın eşi Yasemin Akbaba, instagram hesabından paylaştığı bu mesajla gündeme oturdu. İki golle galibiyeti getiren Emre Akbaba da, "Maça dışarıdan başladığım için daha rahat gördüm. Aslında ilk yarı iyi oynadık pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İsveç golleri buldu, oyuna girdiğim zaman yenik durumdaydık. Ben de takıma katkı sağlamak istiyordum. Çok şükür iki gol attım, gollerimle bunu başardığım için mutluyum" dedi. 10 YIL SONRA
Türkiye, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 15 Haziran'daki 3-2'lik Çek Cumhuriyeti galibiyetinden bu yana ilk kez iki farklı geriye düştüğü bir maçı kazandı. A Milli Takım böylece 10 yıl sonra bunu tekrarlamış oldu. GERİ DÖNÜŞLERİN HASTASIYIZ
Son dakikalarda gelen gollerle 3-2 kazandığımız İsveç maçının sosyal medyadaki yankısı da büyük oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun twitter hesabından attığı "Geri dönüşlerinin hastasıyız" şeklindeki mesaj büyük beğeni aldı. 35' THELİN 1-0
35'inci dakikada Larsson'un ceza sahamıza gönderdiği topu Augustinsson altı pasa çevirdi; Thelin'in kafa vuruşu direkten döndü ve yine Thelin tamamladı. 49' CLAESSON 2-0
Zeki'nin orta sahada kaptırdığı topu alan Claesson yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu. 51' HAKAN ÇALHANOĞLU 2-1 Mehmet Topal
'ın ceza alanına doldurduğu topla sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu
nefis bir vuruşla kaleciyi avladı. 88' EMRE AKBABA 2-2
Emre Akbaba-Oğuzhan-Cenk üçlüsünün paslaşmasında pozisyona giren Emre topu tavana astı. 90' EMRE AKBABA 2-3
Oyuna ikinci yarıda giren Serdar Gürler'in ortasını Emre kafa ile İsveç kalecisinin uzanamayacağı köşeye bıraktı.