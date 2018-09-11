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Yanlış hesaplama görevden aldırdı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Yanlış hesaplama görevden aldırdı
yönetimi, SABAH'ın 4 Eylül'de manşetine taşıdığı "Pardon! Yanlış hesaplamışım" haberinin kahramanı Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü Sedef Hacısalihoğlu'nun görevine son verdi. Kulüpten 2015 yılında ayrıldıktan 6 ay sonra yönetim değişikliği sonrası tekrar göreve gelen Hacısalihoğlu'nun Finansal Fair Play kapsamında harcanabilecek parayı yanlış hesaplayıp, düzeltmeyi transfer döneminin bitimine çok kısa süre kala yaparak yönetimi uyarması büyük ses getirmişti. Başkan ve yönetimi de bu sebeple Hacısalihoğlu'nun görevine son verdi.
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Yanlış hesaplama görevden aldırdı
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