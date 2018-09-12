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maçının stadı değişti

Spor Toto Süper Lig'deki MKE karşılaşması, Osmanlı Stadı'nın zemininde yapılan bakım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:06
Ankaragücü-Akhisarspor maçının stadı değişti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Cumartesi günü yapılacak MKE Ankaragücü-Akhisarspor maçı Afyonkarahisar'a alındı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle maçının Afyonkarahisar'da oynanacağı bildirildi.

Zafer Stadı'nda 15 Eylül'de saat 17.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 16.00'dan itibaren 20 ile 100 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacağı belirtildi. Kombinelerin bu maçta da geçeli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yönetim kurulu ve teknik heyetin görüşleri doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın gündeme geldiği ancak söz konusu stadın da bakıma alınmasından dolayı burada oynamanın mümkün olmadığı ifade edildi.

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Ankaragücü-Akhisarspor maçının stadı değişti
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