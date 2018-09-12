Bursaspor, Rizespor maçı öncesi moral depoladı

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında 16 Eylül Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıkları kapsamında İnegölspor ile antrenman maçında karşı karşıya geldi.

35'er dakikalık 2 devre halinde yapılan antrenman maçında yeşil beyazlılar Allano Lima, Diafra Sakho ve Çağatay Yılmaz'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Samet Aybaba, her iki yarıda da farklı bir 11'i sahaya sürerken özellikle Bursaspor formasıyla ilk resmi maçında golü atan Sakho, bu maçta da gol sevinci yaşadı.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.