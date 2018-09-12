Büyük facia olmazsa araya kadar devam

Kriterlerime uyan, kariyerinde başarılı olan ama daha büyük başarılar hedefleyen, gençlere önem veren bir teknik adamı, Cocu'yu seçtik
Arzuladığımız başarılar gelmezse, her türlü önlemi alırız. Büyük facia olmazsa devre arasına kadar teknik heyette değişim olmaz Fenerbahçe
Başkanı Ali Koç
, FBTV'de katıldığı, 'Camiaya Sesleniş' programında, Fenerbahçe muhabirlerinin soruları eşliğinde önemli açıklamalar yaptı. İşte Koç'un ağzından sportif direktör ve teknik direktör seçim
inden, transfer döneminde yaşanan gelişmelere kadar yaşananlar:
Damien Comolli ile 8-9 ay çalıştım, bakış açısından etkilendim. Comolli'nin üçüncü tercihi bizdik. İki kulüpten daha teklif bekliyordu. "Seçim sürecinde Comolli'nin parasını kim ödedi" diye soranlar var. Ben ödedim, kim ödeyecek! Bunu kulübe ödetmişim gibi konuşanlar var.
Phillip Cocu kriterlerime uyan hocaların başında geliyordu. Kariyerinde başarılı olan ama daha büyük başarılar hedefleyen, gençlere önem veren bir teknik adam seçtik. Gerek Cocu olsun gerekse Comolli olsun, iyi seçimler yaptığımı düşünüyorum. Comolli ile Cocu çok iyi anlaşarak çalışıyorlar. Her ikisi de sınırlarını biliyor. Sportif direktörlük Comolli'nin, saha içi teknik konular ise Cocu'nun sorumluluğundadır.
Cocu'nun tazminatı 12 aylık maaşıdır. PSV'de aldığı ücretin 3 katını da almıyor. İlk 4 haftada yaşanan hayal kırıklığının sorumlusu biziz. Ben ve arkadaşlarım. Kaybedilen tüm puanların sorumlusu ben ve yönetimimiz. Destek vereceğiz ama gerekirse en radikal kararları da alabiliriz
. Büyük bir facia olmazsa devre arasına kadar teknik kadroda değişim olmaz.
Buranın sorumlusuysam, soyunma odasına da inerim, rakip soyunma odasına gidip tebrik de ederim. Ayrıca, "Soyunma odasına inmem" diye bir söylemim asla olmamıştır. Yönetim şapkadan tavşan çıkarsın, Obradovic beş yıl üst üste Euroleague'i kazansın, futbolda başarı olmadığı halde bunların hiçbir kıymeti olmadığını futbolculara sezon başında ve sezonun ilk maçı öncesi söyledim.
Yaptığımız tüm transferlerin sorumlusu Cocu, Comolli, Ali Koç ve Semih Özsoy'dur. Sırf sportif direktör sorumlu değildir. İsteyip de alamadığımız oyuncular oldu. Aziz Behich'i istemiştik. Emre Akbaba konusunu da biliyorsunuz. Tolga Ciğerci
son dakika fırsatı olarak geldi. Galatasaray'dan ayrılış nedeninin sakatlığından daha çok, yüksek maliyet olduğunu değerlendirdik. Oynadığı sürece ücret ödeyeceğiz. Kırgın, kızgın ve aç... Karakterini beğeniyorum. Jailson 100 kişilik listemizde yoktu ama 3-4 gün içerisinde bitirdik. Yaşı 22, gelişime açık. Göreceksiniz, müthiş bir topçu olacak.
Mesela Benzia... Aklımın ucundan bile geçmezdi geleceği. Lille sıkıntılar nedeniyle mecburen elinden çıkarmak zorunda kaldı. Programa katılan SABAH
Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Volkan Demir, söz sırası geldiğinde şunları söyledi: "Grubumuza ait yayın organlarının kupürlerini ekranlara getirdiniz. Şunu söylemek istiyorum... Bizim grubumuzun herhangi bir unsurunun Fenerbahçe veya başka bir takıma karşı kasıtlı bir haber anlayışı kesinlikle yoktur olmamıştır." Koç ise, "Beni ikna ederseniz, seve seve özür dilerim" dedi. "ZARAR ETME HAKKIMIZI ÇOK FAZLASIYLA AŞTIK, İŞİMİZ ZOR"
FENERBAHÇE Başkanı Koç, UEFA ile devam eden Finansal Fair-Play anlaşmasına ilişkin olarak, "Döviz kurları nedeniyle FFP bizim için daha zor artık. Üç yılda 30 milyon Euro zarar etme hakkımızı çok aştık. Bu nedenle sezon sonunda 70-80 milyon Euro kar etmemiz gerekiyor ki pek mümkün görünmüyor. Üç Büyükler arasında sadece Beşiktaş'ın durumu biraz iyi görünüyor. Bizim koyacağımız kaynaklarla ve mevcut ekonomiyle bu işin gitmesi mümkün değil. Sadece kur artışından dolayı borç ve yıllık giderimizde 400 milyon liralık artış oldu. Seferberlik ilan etmemiz lazım. Her yıl 10 bin üye hedefliyoruz. Ayrıca forma sponsorluğu için uluslararası dev bir markayla anlaşmak üzereyiz. Diğer sponsorlarımız da sırada" açıklamasını yaptı. KOÇ'TAN DÜRÜST'E: BU NASIL BİR SAYGISIZLIK
ALİ Koç, Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun Emre Akbaba transferini görüştüğü sırada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst
'ün de Türk Telekom Stadı'nda bulunmasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Belki hakikaten önemli bir şey olmamıştır. Ancak Ali Dürüst'ün kamuoyuna açıklaması gerekiyor. TFF'den açıklama bekledim. Bu nasıl bir saygısızlıktır" çıkışında bulundu. "YABANCI OYUNCU SAYISI DEĞİL KALİTESİ ÖNEMLİDİR"
FENERBAHÇE Başkanı Koç, son günlerin tartışma konusu yabancı sayısı hakkında, "2005'ten bu yana yabancı kuralı 8 defa değişmiş, bazen 1 sezon içinde 2 defa değişmiş. Bazı takımların federasyonda sesi daha yüksek olduğu için mi değişmiş? Kim bunları söyledi, kimin isteğiyle oldu, ne fayda sağladı? Şimdi de yabancı sayısını indireceğiz diyorlar. Yabancı sayısından önemli olan, yabancının kalitesi. Kriterler getirilmek zorunda. Bunun yapılması için de, federasyonun oluşumunun farklı konumlandırılması lazım" değerlendirmesini yaptı.