Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor maçında yediği şok 2 golle geriye düşen Galatasaray, Belhanda'nın da kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kaldı, bu durum mağlubiyeti kaçınılmaz hale getirdi. Belhanda ise federasyon tarafından 3 maçlık ceza aldı. Ligin flaş ekibi Kasımpaşa ise Kemal Özdeş yönetiminde Trezeguet ve Diagne önderliğinde harikalar yaratıyor. Kasımpaşa ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

İki takım arasında oynanacak kritik mücadele 14 Eylül Cuma akşamı oynanacak. 20:00'da iki ekibi karşı karşıya getirecek maç Türk Telekom Stadyumu'nda... Mücadelenin hakemi ise henüz belli değil.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda; Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Abdul Khalili'nin sakatlığı bulunuyor. İlhan Depe ve Tarkan Serbest ise oldukça formda.

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı öncesi son maçına çıkıyor. Galatasaray, Kasımpaşa maçından sonra 18 Eylül Salı gecesi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando Reges, Ndiaye, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Gary Rodrigues, Eren Derdiyok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Josue Sa, Özgür Çek, Sadiku, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Trezeguet, Eduok, Diagn