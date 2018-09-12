Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Geçen sezonun şampiyonu seyircisinin karşısına çıkıyor. Sırasıyla Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan ve yalnızca 1 gol yiyen Galatasaray, son sınavında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Mağlubiyetin yarasını sarmak isteyen 'in öğrencileri ligin lideri karşısında mutlaka galibiyet hedefliyor peki Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? İşte iki takımın muhtemel 11'leri ve karşılaşma hakkındaki tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.9.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 14:47
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor maçında yediği şok 2 golle geriye düşen , Belhanda'nın da kırmızı kart görmesiyle sahada eksik kaldı, bu durum mağlubiyeti kaçınılmaz hale getirdi. Belhanda ise federasyon tarafından 3 maçlık ceza aldı. Ligin flaş ekibi ise yönetiminde Trezeguet ve Diagne önderliğinde harikalar yaratıyor. Kasımpaşa ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla lider durumda bulunuyor.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

İki takım arasında oynanacak kritik mücadele 14 Eylül Cuma akşamı oynanacak. 20:00'da iki ekibi karşı karşıya getirecek maç Türk Telekom Stadyumu'nda... Mücadelenin hakemi ise henüz belli değil.

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda; Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa'da ise Abdul Khalili'nin sakatlığı bulunuyor. İlhan Depe ve Tarkan Serbest ise oldukça formda.

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavı öncesi son maçına çıkıyor. Galatasaray, Kasımpaşa maçından sonra 18 Eylül Salı gecesi Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, , Nagatomo, Fernando Reges, Ndiaye, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Gary Rodrigues, Eren Derdiyok

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Josue Sa, Özgür Çek, Sadiku, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Trezeguet, Eduok, Diagn

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN