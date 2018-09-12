Jimmy Durmaz Türkiye'ye hayran kaldı

Bir dönem Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Türkiye pasaportlu İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, 3-2 lehimize sonuçlanan maçı değerlendirdi. Türkçe bilmeyen ve İngilizce konuşan Jimmy'nin açıklamaları şöyle: "İlk dakikadan son ana kadar çekişmeli bir maç oldu. 2-0 öne geçtikten sonra rakibimizin geri dönüşüne izin vermemeliydik. 88'e kadar öndeydik ama 4 dakikada her şey değişti. Böyle kaybetmeyi kabullenmek gerçekten zor. Türkiye potansiyelli ve genç oyunculara sahip. Özellikle hücum hattında fantastik futbolcuları var. İzlemesi de karşılıklı mücadele etmesi de çok keyifli. Türkiye için kalbimden en iyisini diliyorum. Umarım çok daha iyi sonuçlar alırlar."

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