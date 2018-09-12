Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Juventus, Khedira'nın sözleşmesini uzattı

, Khedira'nın sözleşmesini uzattı

İtalyan ekibi, 31 yaşındaki Alman futbolcuyla 2021 yılına kadar sözleşme yeniledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 14:35
Juventus, Khedira'nın sözleşmesini uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Alman futbolcu Sami Khedira'nın sözleşmesini uzattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2015 yılında Real Madrid'den 'a transfer olan ve üst üste üç lig şampiyonluğu yaşayan Khedira, siyah-beyazlı formayla 80 lig maçında 20 gol attı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk günden itibaren kendini evinde hissettiğini belirten Alman futbolcu, kulübün büyük tarihinin bir parçası olduğu için gurur duyduğunu ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Khedira'nın sözleşmesini uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN