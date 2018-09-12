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'de 2 eksik

, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 14:19
Medipol Başakşehir'de 2 eksik

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı ifade edildi.

Antrenmanın, koordinasyon ve şut çalışmasının ardından dar ve geniş alanda oyunla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Karim Hafez ve Alparslan Erdem'in idmanda yer almadığı kaydedildi. Arda Turan'ın antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı, Gael Clichy'nin ise bireysel çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanAntalyalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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Medipol Başakşehir'de 2 eksik
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