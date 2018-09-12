Mehmet Altıparmak, Sivasspor karşısında 3 puanı hedefliyor

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor Süper Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından mavi-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Altıparmak, sık sık oyunu durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu.

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "4 haftalık periyot bizim için futbol anlamında çok iyi geçti ama skora yansıtamadık. Bir milli takım arası oldu, bu arada da sakat oyuncularımız iyileşti. Takıma geç katılan arkadaşlar da antrenmanlarını tamamladılar. Her anlamda bizim için iyi bir dönem oldu. Bundan sonra oynayacağımız ilk Sivasspor maçında inşallah iyi oyunumuza bu sefer 3 puanımızı da ekleyeceğiz. İnşallah ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sivasspor bu ligin uzun yıllardır gediklilerinden. Rakibimizin ne yaptığına, nasıl oynadığına, nasıl oynayacağına bakıyoruz. Antrenmanda da bunları çalışacağız. Oyun taktiğimizi belirledik, o taktik üzerinde hafta sonuna kadar çalışacağız. Artık kendi rakiplerimiz diyebileceğimiz rakiplerimizle oynayacağız. Sivasspor bunun ilk başlangıcı" şeklinde konuştu.

Sakatlığı geçen Erhan Çelenk ve Gilles Sunu da antrenmanda yer aldı. Sakatlığı bulunan genç orta saha oyuncusu Sefa Akgün idmana katılmazken, Egemen Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı.