Ömer Bayram: Bu yüzden Galatasaray'a geldim

Yuto Nagatomo'yla rekabete girecek bir oyuncu açığı bulunan son şampiyon Galatasaray'ın transferin son anlarında Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, sarıkırmızılı formayı giymeden A Milli Takım'la 3-2 kazanılan İsveç maçında görev yaptı. Ömer, başarılı bir performans sergilediği maç sonrası SABAH'a konuştu: "Galatasaray'a gelmeden önce bileğim burkulmuştu ama fiziksel olarak hazırdım. Hocamız (Mircea Lucescu) bana şans verdi. İyi değerlendirdim."

FATİH TERİM GİBİ BİR HOCAYLA ÇALIŞABİLMEK GURUR VERİCİ

"GALATASARAY'A geldiğim için çok mutluyum. Her şey benim elimde. Aslanlar gibi çalışıp, performansımın üstüne koyarak ilk 11'deki yerimi kazanmak istiyorum. Ben çok daha iyi oyuncu olmak için açım. Bu yüzden Galatasaray'a geldim. Fatih Terim, Türkiye'ye çok büyük oyuncular kazandırdı. Fatih Hoca ile çalışacak olmak benim için gurur verici. Nagatomo'dan çok şey öğrenebilirim. Çok profesyonel olduğunu duydum. Benim için güzel bir tecrübe olacak. Ne mutlu bana ki onunla çalışacağım."

İLK SINAV DİVAN'DA

Galatasaray'ın Eylül ayı Divan Kurulu toplantısı bugün saat 13:30'da Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. 29 Eylül tarihinde ek bütçe için Genel Kurul'da üyelerin onayını talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, Divan'da kulübün mevcut mali tablosuyla ilgili kritik bir sunum gerçekleştirecek.

Heyecanı seviyoruz!

ÖMER Bayram, Milli Takım'ın İsveç performansıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Genç bir ekibiz ve oynadıkça tecrübe kazanıyoruz. Milli Takım çok yetenekli oyunculara sahip, Türkiye rahat olsun! İsveç'e karşı güzel bir geri dönüşe imza attık. Seviyoruz sanki böyle heyecan yaratmayı! 11'deki ilk milli maçımın bu senaryo ile bitmesi inanılmaz. 90 dakika oynamak ve Galatasaray'dan takım arkadaşım Emre Akbaba'nın maçı alması da ayrı mutluluk."

UĞUR KARAKULLUKÇU DİYOR Kİ

TÜRK futbol tarihinde savunma özelliklerini temel alarak başarıya ulaşan çok az takım var. Bizim genlerimiz topa sahip olduğumuz, beklerin hücuma katıldığı, önde iş bitirici, yetenekli isimlerin olduğu bir yapıya müsait. Caner Erkin, Ömer Bayram gibi hücum katkısı daha yüksek oyuncular bize daha uygun. Savunma tarafı biraz eksik olsa da Galatasaray'da Nagatomo'yu rahatlıkla yedekler. Fatih hoca iyi bir rol oyuncusu kazandı.