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Onyekuru, 'a rakip oldu

Eski yıldız futbolcu Liberya Devlet Başkanı 'ın 14 numaralı forması, ülkesinin Nijerya ile oynadığı dostluk maçının ardından emekliye ayrıldı. Karşılaşmada Galatasaraylı Onyekuru da forma giydi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:54
Onyekuru, George Weah'a rakip oldu

Eski yıldız futbolcu Liberya Devlet Başkanı George Weah, ülkesi ile Nijerya Milli Takımları arasında oynanan karşılaşmada forma giydi.

Liberya'nın başkenti Monrovia'daki Samuel Kanyon Doe Stadı'nda oynanan dostluk karşılaşmasında, Liberya ile Nijerya karşılaştı.

Nijerya'nın Simeon Nwankwo ve Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'nun golleriyle 2-1 kazandığı mücadelede, Liberya forması giyen 51 yaşındaki Weah, 79 dakikada sahada kaldı.

Liberya Futbol Federasyonu, Weah'ın futbol kariyeri boyunca giydiği 14 numaralı formayı karşılaşmanın ardından emekliye ayırdığını duyurdu.

FIFA Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Weah, bu yıl ocak ayından beri Liberya'da devlet başkanlığı görevini sürdürüyor.

Futbolculuğu döneminde Paris Saint-Germain, Monaco, Olympique Marsilya, Milan, Manchester City ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan Weah, kariyeri boyunca çıktığı 411 karşılaşmada 193 kez ağları sarsmıştı.

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Onyekuru, George Weah'a rakip oldu
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