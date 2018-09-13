24 Erzincanspor 3. turu kaçırmadı

Geçen sezon profesyonel lige dönüş yapan Artvin Hopaspor, bir diğer Üçüncü Lig temsilcisi 24 Erzincanspor
'u konuk etti. Tolgay Kerimoğlu'nun çalıştırdığı Artvin ekibi, Armağan Turhan yönetimindeki Erzincan kulübü
karşısında daha atak gözüktü ancak iki ekip de normal sürede gole ulaşamadı. 90 dakika sonrası uzatmalarda da gol kaydedilemeyince penaltılara geçildi. Artvin'in 3, Erzincan'ın ise 2 kez penaltı kaçırdığı maçta
Muhammed Enes, Ufuk Er, Berke Tulpar ve Volkan Özcan ile fileleri sarsan 24 Erzincanspor 4-3'lük sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı.