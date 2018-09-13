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3. turu kaçırmadı

Artvin Hopaspor ile yenişemeyen , 5 penaltı kaçırılan maçta gülen taraf olmayı başardı

Giriş Tarihi: 13.9.2018
24 Erzincanspor 3. turu kaçırmadı
Geçen sezon profesyonel lige dönüş yapan Artvin Hopaspor, bir diğer Üçüncü Lig temsilcisi 'u konuk etti. Tolgay Kerimoğlu'nun çalıştırdığı Artvin ekibi, Armağan Turhan yönetimindeki Erzincan kulübü karşısında daha atak gözüktü ancak iki ekip de normal sürede gole ulaşamadı. 90 dakika sonrası uzatmalarda da gol kaydedilemeyince penaltılara geçildi. Artvin'in 3, Erzincan'ın ise 2 kez penaltı kaçırdığı maçta Muhammed Enes, Ufuk Er, Berke Tulpar ve Volkan Özcan ile fileleri sarsan 24 Erzincanspor 4-3'lük sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı.
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24 Erzincanspor 3. turu kaçırmadı
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