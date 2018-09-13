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, maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 5. haftasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 20:23
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

, hazırlıklarını yarın saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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