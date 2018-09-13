Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Çaykur Rizespor'da Bunjaki iddiası

'da Bunjaki iddiası

İsveç basını, 'un, Kosova asıllı İsveçli teknik direktör ile görüştüğünü öne sürdü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 10:41
Çaykur Rizespor'da Bunjaki iddiası

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'un, Kosova asıllı İsveçli teknik direktör ile görüştüğü iddia edildi.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'e açıklamalarda bulunan 47 yaşındaki çalıştırıcı, birkaç gün önce Çaykur spor ile görüşmek için Türkiye'de bulunduğunu belirterek ,"İmza atmam an meselesi. Sözleşmedeki ufak detaylar halledilmeye çalışılıyor. Menajerim Rizesporlu yöneticilerle sürekli iletişim halinde. Sözleşmeyi imzalamaya hazırım.'' ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in dünyanın en iyi 10'u arasında yer aldığını kaydeden İsveçli çalıştırıcı, "Çaykur Rizespor'un harika bir taraftarı var. Biraz Türkçe de biliyorum. Daha da geliştireceğim. 3 ay sonra basın toplantısını Türkçe yapabileceğimi umuyorum.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bunjaki, 2009'da teknik direktörlük görevine başladığı Kosova Milli Takımı'ndan 2017 yılında ayrılmıştı.

Çaykur Rizespor, 4 haftalık kötü gidişatın ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez'in sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor'da Bunjaki iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN